Милославин Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Милославин Григорий
Мать: Милославина Евдокия
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Милославина Анна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Милославин Павел Иванович
Мать ребёнка: Милославина Анна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Милославин Николай Иванович
Мать ребёнка: Милославина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
с. Тешилово, Дмитровского уезда
Смерть
1875
Свято-Данилов монастырь