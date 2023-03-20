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Милославин Иоанн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Милославин Григорий

Мать: Милославина Евдокия

Рождение ребёнка
1866

Сын: Милославин Петр Иванович

Мать ребёнка: Милославина Анна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Милославин Павел Иванович

Мать ребёнка: Милославина Анна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Милославин Николай Иванович

Мать ребёнка: Милославина Анна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
с. Тешилово, Дмитровского уезда
Смерть
1875
Свято-Данилов монастырь
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