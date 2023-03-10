Милославина (Андреева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославина (Андреева) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Милославин Иоанн

Отец ребёнка: Милославин Григорий

Рождение ребёнка
1839

Сын: Милославин Александр

Отец ребёнка: Милославин Григорий

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Милославин Григорий

Рождение ребёнка
1842

Сын: Милославин Михаил

Отец ребёнка: Милославин Григорий

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Милославин Григорий

Смерть
Неизвестно
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