Бабина (Покрышкина) Пелагия Симеонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Бабин Дмитрий Минеев
Отец ребёнка: Бабин Мина (Миней) Арефьев
Бракосочетание
24.01.1843 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.10.1851 ст.
Сын: Бабин Филипп Минин
Отец ребёнка: Бабин Мина (Миней) Арефьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858