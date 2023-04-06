Бабина (Покрышкина) Пелагия Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Покрышкина) Пелагия Симеонова

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Место рождения

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Покрышкин Симеон Захаров

Мать: Покрышкина Феодора (Федосья) Карпова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Бабин Дмитрий Минеев

Отец ребёнка: Бабин Мина (Миней) Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
24.01.1843 ст.

Муж: Бабин Мина (Миней) Арефьев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.10.1851 ст.

Сын: Бабин Филипп Минин

Отец ребёнка: Бабин Мина (Миней) Арефьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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