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Nurazdәwlәt İlbay qızı
Nurazdәwlәt İlbay qızı
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1750
Пол
Женский
Отец
İlbay
Около 1725 г.р.
Мать
Не указана
Муж
Ğəbdrəşit
Около 1745 г.р.
Дети
Ğəbdrəxim
1771 г.р.
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец:
İlbay
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын:
Ğəbdrəxim
Отец ребёнка:
Ğəbdrəşit
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ğəbdrəşit
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