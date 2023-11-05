Nurazdәwlәt İlbay qızı — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nurazdәwlәt İlbay qızı

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

1771 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: İlbay

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ğəbdrəxim

Отец ребёнка: Ğəbdrəşit

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ğəbdrəşit

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