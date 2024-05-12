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Морозов Евдоким Алексеевич

Место рождения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: Морозова Екатерина Зотовна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
вне брака
Бракосочетание
15.07.1859

Жена: Морозова (Мозжерина) Евдокия Васильевна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
17.03.1861

Сын: Морозов Флегонт Евдокимович

Мать ребёнка: Морозова (Мозжерина) Евдокия Васильевна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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