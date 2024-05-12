Морозов Евдоким Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
вне брака
Бракосочетание
15.07.1859
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
17.03.1861
Сын: Морозов Флегонт Евдокимович
Мать ребёнка: Морозова (Мозжерина) Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно