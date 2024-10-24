Смуров Виталий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смуров Виталий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942

Отец: Смуров Михаил Иванович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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