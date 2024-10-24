Смуров Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1942
Отец: Смуров Михаил Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно