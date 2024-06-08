Бахирева (Лукина) Феоктиста Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.10.1903 ст.
Дата смерти26.10.1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1903 ст.
Отец: Лукин Иван Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бахарев Николай Федорович
Отец ребёнка: Бахарев Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Бахарев Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Садова (Бахирева) Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Бахарев Фёдор Иосифович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Смирнова (Бахирева) Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Бахарев Фёдор Иосифович
Смерть
26.10.1950
Похороны
?.10.1950
Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область