Бахирева (Лукина) Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахирева (Лукина) Феоктиста Ивановна

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Место рождения

Любовниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.10.1903 ст.

Дата смерти

26.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1903 ст.

Отец: Лукин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Любовниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Фёдор Иосифович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бахарев Николай Федорович

Отец ребёнка: Бахарев Фёдор Иосифович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бахирев Павел Федорович

Отец ребёнка: Бахарев Фёдор Иосифович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Садова (Бахирева) Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Бахарев Фёдор Иосифович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Смирнова (Бахирева) Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Бахарев Фёдор Иосифович

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
26.10.1950
Похороны
?.10.1950
Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область

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