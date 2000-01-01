Бурляева (Сарайкина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утенко Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Бурляев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурляев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бурляев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурляев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурляев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Бурляев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно