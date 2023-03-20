Гаврикова (Прасолова) Фекла Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гавриков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
20.09.1926
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно