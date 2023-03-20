Гаврикова (Прасолова) Фекла Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Прасолова) Фекла Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гавриков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
20.09.1926

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Гавриков Григорий Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Григорий Самуилович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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