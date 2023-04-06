Акулинушкинъ Илья
Место рождения
Дата рождения13.07.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1865
Отец: Акулинушкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1888
Сын: Акулинушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья
Рождение ребёнка
05.07.1890
Сын: Акулинушкинъ Фома
Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Спигина Наталья
Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья
Рождение ребёнка
01.07.1894
Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья
Рождение ребёнка
24.05.1896
Сын: Акулинушкинъ Иванъ
Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья
Рождение ребёнка
24.12.1903
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулинушкина Ксенья