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Акулинушкинъ Илья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.07.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1865

Отец: Акулинушкинъ Петръ

Мать: Акулинушкина Хомутинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Акулинушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья

Рождение ребёнка
05.07.1890

Сын: Акулинушкинъ Фома

Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Спигина Наталья

Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Акулинушкинъ Прокопий

Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Акулинушкинъ Иванъ

Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1903

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Акулинушкина Ксенья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулинушкина Ксенья

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