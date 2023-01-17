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Василий Фёдорович

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Место рождения

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1735 ст.

Дата смерти

Между 1790 и 1800 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1760 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Данила Васильевич

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
В исповедках появляетсятолько в возрасте 12 лет, до этого не значится
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Алексеева

Смерть
Между 1790 и 1800 ст.
Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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