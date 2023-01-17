Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735 ст.
Дата смертиМежду 1790 и 1800 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Сын: Данила Васильевич
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Марья Алексеева
В исповедках появляетсятолько в возрасте 12 лет, до этого не значится
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Алексеева
Смерть
Между 1790 и 1800 ст.