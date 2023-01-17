Родченкова-Чернухина Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти05.02.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Чернухина Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чернухина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чернухина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Чернухин Василий Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич
Смерть
05.02.1882 ст.