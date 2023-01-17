Родченкова-Чернухина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Анна Егоровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

05.02.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Егор

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чернухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Чернухина Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чернухина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чернухина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Чернухин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Чернухин Василий Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
05.02.1882 ст.
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