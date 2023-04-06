Извекова (Чипига) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1910
Рождение ребёнка
04.11.1911
Сын: Извеков Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
16.11.1912
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
21.01.1915
Дочь: Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
02.11.1918
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
28.12.1920
Дочь: Мелания Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
17.04.1923
Дочь: Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно