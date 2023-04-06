Извекова (Чипига) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Чипига) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1910

Муж: Извеков Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
04.11.1911

Сын: Извеков Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
16.11.1912

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
21.01.1915

Дочь: Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
02.11.1918

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
28.12.1920

Дочь: Мелания Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
17.04.1923

Дочь: Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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