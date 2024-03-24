Квасникова (Умнова) Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Умнова) Евдокия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Умнов Ефрем

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1870 ст.

Муж: Квасников Роман Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.08.1871 ст.

Дочь: Квасникова Васса Романовна

Отец ребёнка: Квасников Роман Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шачнева Мария Романовна

Отец ребёнка: Квасников Роман Егорович

Рождение ребёнка
07.06.1881 ст.

Сын: Квасников Федот Романович

Отец ребёнка: Квасников Роман Егорович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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