Квасникова (Умнова) Евдокия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Умнов Ефрем
Бракосочетание
10.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1871 ст.
Дочь: Квасникова Васса Романовна
Отец ребёнка: Квасников Роман Егорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шачнева Мария Романовна
Отец ребёнка: Квасников Роман Егорович
Рождение ребёнка
07.06.1881 ст.
Сын: Квасников Федот Романович
Отец ребёнка: Квасников Роман Егорович
Смерть
Неизвестно