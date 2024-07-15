Санников Афанасий До 1709 — найти родственников по фамилии на Familio
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Санников Афанасий

Место рождения

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

До 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Гаврилова (Санникова) Арина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Санников Исак Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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