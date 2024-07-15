Санников Афанасий
Место рождения
Дата рожденияДо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Богомолова (Санникова) Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Гаврилова (Санникова) Арина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Санников Исак Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно