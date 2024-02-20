Ивченко Филипп Кириллович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ивченко Кирилл Михайлович
Мать: Ивченко София Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.07.1911
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Надежда Авраамовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.04.1914
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Надежда Авраамовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1916
Сын: Ивченко Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: Надежда Авраамовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Авраамовна
Смерть
Неизвестно