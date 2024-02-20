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Ивченко Филипп Кириллович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ивченко Кирилл Михайлович

Мать: Ивченко София Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.07.1911

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Надежда Авраамовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.04.1914

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Надежда Авраамовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.03.1916

Сын: Ивченко Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: Надежда Авраамовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Авраамовна

Смерть
Неизвестно
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