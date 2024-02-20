Ивченко Кирилл Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ивченко Филипп Кириллович
Мать ребёнка: Ивченко София Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.04.1914
Сын: Ивченко Василий Кириллович
Мать ребёнка: Ивченко София Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.07.1918
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Ивченко София Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Ивченко Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Ивченко София Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко София Ивановна
Смерть
Неизвестно