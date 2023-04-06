Самбурская (Лисенко) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамбурская (Лисенко) Марфа Андреевна

Самбурская (Лисенко) Марфа Андреевна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Самбурский Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.01.1893

Дочь: Евдокимова Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Самбурский Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Самбурский Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.02.1897

Сын: Самбурский Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Самбурский Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.02.1899

Дочь: Чабан Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Самбурский Дмитрий Дмитриевич

Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Проскуркин Илларион Максимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close