Самбурская (Лисенко) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1891
Рождение ребёнка
18.01.1893
Дочь: Евдокимова Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Самбурский Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Самбурский Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.02.1897
Сын: Самбурский Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Самбурский Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.02.1899
Дочь: Чабан Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Самбурский Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
26.01.1904
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно