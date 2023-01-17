Александр Капитонович
Место рождения
Дата рождения21.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888
Отец: Капитон Федорович
Мать: Евдокия Зотична
Крещение
24.08.1888
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: | Р.-Борисоглебский мещанин Николай Сергеев, проживающий в деревне Байкове Понгиловской волости и той же волости деревни Чаркова крестьянская девица Анна Изотова
Смерть
Неизвестно