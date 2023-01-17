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Александр Капитонович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888

Отец: Капитон Федорович

Мать: Евдокия Зотична

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
24.08.1888
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники: | Р.-Борисоглебский мещанин Николай Сергеев, проживающий в деревне Байкове Понгиловской волости и той же волости деревни Чаркова крестьянская девица Анна Изотова
Смерть
Неизвестно
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