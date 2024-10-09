Колгатина (Володина) Александра Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1864
Рождение ребёнка
11.04.1868
Дочь: Колгатина (Колгатина) Ирина Никаноровна
Отец ребёнка: Колгатин Никанор Львович
Рождение ребёнка
11.11.1872
Дочь: Колгатина (Колгатина) Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Колгатин Никанор Львович
Рождение ребёнка
12.02.1874
Дочь: Колгатина (Колгатина) Дарья Никаноровна
Отец ребёнка: Колгатин Никанор Львович
Рождение ребёнка
19.01.1877
Сын: Долгов Григорий Никанорович
Отец ребёнка: Колгатин Никанор Львович
Смерть
Неизвестно