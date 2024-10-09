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Колгатина (Володина) Александра Сысоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1864

Муж: Колгатин Никанор Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.04.1868

Дочь: Колгатина (Колгатина) Ирина Никаноровна

Отец ребёнка: Колгатин Никанор Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1872

Дочь: Колгатина (Колгатина) Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Колгатин Никанор Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1874

Дочь: Колгатина (Колгатина) Дарья Никаноровна

Отец ребёнка: Колгатин Никанор Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1877

Сын: Долгов Григорий Никанорович

Отец ребёнка: Колгатин Никанор Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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