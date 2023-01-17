Лыков Гавриил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыков Гавриил Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1834

Жена: Лыкова Евдокия Тарасовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лыков Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия Тарасовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Квасникова Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Лыкова Евдокия Тарасовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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