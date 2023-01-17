Лыков Гавриил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1834
Жена: Лыкова Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия Тарасовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Квасникова Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Лыкова Евдокия Тарасовна
Смерть
Неизвестно