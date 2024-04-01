Мамаева (Борисова) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1903
Дата смерти13.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1924
Дочь: Ильина (Мамаева) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Клюшкина (Мамаева) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Семёнович
Смерть
13.01.1991