Мамаева (Борисова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Борисова) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1903

Дата смерти

13.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1924

Дочь: Ильина (Мамаева) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Клюшкина (Мамаева) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Семёнович

Смерть
13.01.1991

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