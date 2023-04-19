Масалыкин николай данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасалыкин николай данилович

Масалыкин николай данилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масалыкин Даниил

Мать: Масалыкина Анна

Рождение ребёнка
03.10.1964

Сын: Масалыкин Александр николаевич

Мать ребёнка: Масалыкина зинаида федоровна

Рождение ребёнка
22.02.?

Сын: Масалыкин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Масалыкина зинаида федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close