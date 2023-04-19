Масалыкин николай данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масалыкин Даниил
Мать: Масалыкина Анна
Рождение ребёнка
03.10.1964
Сын: Масалыкин Александр николаевич
Мать ребёнка: Масалыкина зинаида федоровна
Рождение ребёнка
22.02.?
Сын: Масалыкин Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Масалыкина зинаида федоровна
Смерть
Неизвестно