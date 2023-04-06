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Михайлов Иван Стефанович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Михайлов Стефан Никитич

Мать: Михайлова Любовь Ивановна

Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Михайлова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Михайлов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
23.09.1886

Сын: Михайлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
19.08.1887

Сын: Михайлов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Стефановна

Рождение ребёнка
09.05.1889

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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