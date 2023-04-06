Михайлов Иван Стефанович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Михайлов Стефан Никитич
Бракосочетание
22.10.1879
Рождение ребёнка
18.08.1884
Мать ребёнка: Михайлова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
23.09.1886
Мать ребёнка: Михайлова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
19.08.1887
Мать ребёнка: Михайлова Анна Стефановна
Рождение ребёнка
09.05.1889
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно