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Ефремов Николай Владимирович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

14.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960

Отец: Ефремов Владимир

Мать: Ефремова Нина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
11.11.1980

Жена: Ефремова Серафима Андреевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.09.1984

Дочь: Бояршинова Яна Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова Серафима Андреевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1989

Дочь: Ефремова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Ефремова Серафима Андреевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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