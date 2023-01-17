Ефремов Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1960
Отец: Ефремов Владимир
Мать: Ефремова Нина
Бракосочетание
11.11.1980
Рождение ребёнка
08.09.1984
Дочь: Бояршинова Яна Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Серафима Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1989
Дочь: Ефремова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Серафима Андреевна