(Лосик) Таня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лосик) Таня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Лосик Георгий (Юра)

Мать: Вета

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