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Матрена Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Блинкова Марья

Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Колушевъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Колушевъ Федосей

Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Колушевъ Пахомъ

Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Колушевъ Романъ

Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колушевъ Федоръ

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