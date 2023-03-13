Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Блинкова Марья
Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Колушевъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Колушевъ Федосей
Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Колушевъ Пахомъ
Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Колушевъ Романъ
Отец ребёнка: Колушевъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колушевъ Федоръ