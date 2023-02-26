Мавра (Фадеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1809
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Конон Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Васса Кононова
Отец ребёнка: Конон Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1820
Дочь: Анна Кононова
Отец ребёнка: Конон Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1823
Дочь: Марина Кононова
Отец ребёнка: Конон Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тарасий Кононов
Отец ребёнка: Конон Романов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Стефанида Кононова
Отец ребёнка: Конон Романов
Рождение ребёнка
09.03.1832
Дочь: Матрона Кононова
Отец ребёнка: Конон Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1833
Дочь: Параскева Кононова
Отец ребёнка: Конон Романов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно