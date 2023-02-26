Мавра (Фадеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра (Фадеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1809

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Конон Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Васса Кононова

Отец ребёнка: Конон Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1820

Дочь: Анна Кононова

Отец ребёнка: Конон Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1823

Дочь: Марина Кононова

Отец ребёнка: Конон Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Тарасий Кононов

Отец ребёнка: Конон Романов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Стефанида Кононова

Отец ребёнка: Конон Романов

Рождение ребёнка
09.03.1832

Дочь: Матрона Кононова

Отец ребёнка: Конон Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1833

Дочь: Параскева Кононова

Отец ребёнка: Конон Романов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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