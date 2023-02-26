Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.?.1849

Муж: Семёнов Трофим Илларионов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Федина Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Семёнов Трофим Илларионов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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