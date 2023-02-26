Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1849
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Федина Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Семёнов Трофим Илларионов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно