Корнилов Пётр Петрович 25.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корнилов Пётр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1912

Дата смерти

29.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Корнилов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Корнилов Владислав Петрович

Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1943

Сын: Корнилов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1946

Дочь: Белякова (Корнилова) Раиса Петровна

Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна

Смерть
29.04.1992
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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