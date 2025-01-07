Корнилов Пётр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1912
Дата смерти29.04.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Корнилов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Корнилов Владислав Петрович
Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1943
Сын: Корнилов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1946
Дочь: Белякова (Корнилова) Раиса Петровна
Мать ребёнка: Корнилова (Афанасьева) Мария Ивановна
Смерть
29.04.1992
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область