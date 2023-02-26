Королёв Михаил Николаев
Место рожденияд.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: Королёв Николай
Мать: не указана
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Андреева Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Рогова Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно