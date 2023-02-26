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Королёв Михаил Николаев

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Место рождения

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: Королёв Николай

Мать: не указана

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Королёв Василий Михайлов

Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Андреева Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Рогова Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Королёва Фёкла (Фиония) Петрова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно
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