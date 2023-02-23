Марья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1809
Муж: Дементий Филиппов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрена Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Филиппов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Яков Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Филиппов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Евсей Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Филиппов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Филиппов
Смерть
Неизвестно