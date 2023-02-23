Марья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1809

Муж: Дементий Филиппов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрена Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Филиппов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Яков Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Филиппов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Евсей Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Филиппов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Филиппов

Смерть
Неизвестно
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