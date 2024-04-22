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Бакланов Антон

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Бакланов Егор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Бакланов Кондрат Антонович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Бакланов Семен Антонович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Брагина Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Бакланов Кондрат меньший Антонович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Бакланов Андрей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Бакланова Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Маллаева -Бакланова- Прасковья Елисеевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маллаева -Бакланова- Прасковья Елисеевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1794
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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