Бакланов Антон
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1761
Рождение ребёнка
1763
Сын: Бакланов Кондрат Антонович
Рождение ребёнка
1766
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Брагина Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бакланов Кондрат меньший Антонович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Бакланов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Бакланова Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Маллаева -Бакланова- Прасковья Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794