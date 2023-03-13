Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Суровцова) Анна
(Суровцова) Анна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Пол
Женский
Отец
Суровцовъ Никифоръ
1883 г.р.
Мать
Суровцова (Карпова) Матрена Пименова
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Суровцовъ Никифоръ
Мать:
Суровцова Матрена Пименова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия