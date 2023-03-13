(Суровцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суровцова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Суровцовъ Никифоръ

Мать: Суровцова Матрена Пименова

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