Гатиатулин Рахимджан (Анатолий) Ахметжанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатиатулин Фариджан
Мать ребёнка: (?Абдрахманова) Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (?) Абдрахманов Хакимджан
Мать ребёнка: (?Абдрахманова) Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульфия
Мать ребёнка: (?Абдрахманова) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (?Абдрахманова) Галина
Рождение ребёнка
15.03.1954
Дочь: Гаитова (Гатиятуллина) Танзиля
Мать ребёнка: (?Абдрахманова) Галина