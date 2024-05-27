Гатиатулин Рахимджан (Анатолий) Ахметжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатиатулин Рахимджан (Анатолий) Ахметжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гатиятуллин(Гатиатулин) Ахмеджан

Мать: Гатиатулина (Хуснутдинова) Нагима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатиатулин Фариджан

Мать ребёнка: (?Абдрахманова) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (?) Абдрахманов Хакимджан

Мать ребёнка: (?Абдрахманова) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульфия

Мать ребёнка: (?Абдрахманова) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (?Абдрахманова) Галина

Рождение ребёнка
15.03.1954

Дочь: Гаитова (Гатиятуллина) Танзиля

Мать ребёнка: (?Абдрахманова) Галина

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