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Елена Косьмина

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Место рождения

д.Федосеенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Федосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1880

Муж: Илларион (Лаврентий) Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1882

Сын: Дмитрий Лаврентиев

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Ксения Лаврентиева

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1887

Сын: Григорий Лаврентиев

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1891

Дочь: Параскева Лаврентиева

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1893

Сын: Терентий Лаврентиев

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1895

Дочь: Васса Лаврентиева

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1898

Сын: Филипп Лаврентиев

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Рождение ребёнка
01.06.1902

Дочь: Мария Лаврентиева

Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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