Елена Косьмина
Место рожденияд.Федосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Федосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.02.1882
Сын: Дмитрий Лаврентиев
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Ксения Лаврентиева
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Рождение ребёнка
21.01.1887
Сын: Григорий Лаврентиев
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Рождение ребёнка
09.10.1891
Дочь: Параскева Лаврентиева
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Рождение ребёнка
26.10.1893
Сын: Терентий Лаврентиев
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Рождение ребёнка
15.08.1895
Дочь: Васса Лаврентиева
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Рождение ребёнка
13.08.1898
Сын: Филипп Лаврентиев
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Рождение ребёнка
01.06.1902
Дочь: Мария Лаврентиева
Отец ребёнка: Илларион (Лаврентий) Павлов
Смерть
Неизвестно