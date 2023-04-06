Стерхов Алексiй Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Василiй
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.02.1835
Рождение ребёнка
29.09.1841
Дочь: Устина Алексеева
Мать ребёнка: Злыгостева Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1852
Дочь: Евдокiя Алексеева
Мать ребёнка: Злыгостева Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Злыгостева Екатерина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно