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Стерхов Алексiй Васильев

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Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Василiй

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1835

Жена: Злыгостева Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
29.09.1841

Дочь: Устина Алексеева

Мать ребёнка: Злыгостева Екатерина Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1852

Дочь: Евдокiя Алексеева

Мать ребёнка: Злыгостева Екатерина Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Флор Алексеев

Мать ребёнка: Злыгостева Екатерина Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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