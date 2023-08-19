Злыгостева (Стерхова) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злыгостева (Стерхова) Екатерина Иванова

Место рождения

Девятово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1835

Муж: Стерхов Алексiй Васильев

Рождение ребёнка
29.09.1841

Дочь: Устина Алексеева

Отец ребёнка: Стерхов Алексiй Васильев

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1852

Дочь: Евдокiя Алексеева

Отец ребёнка: Стерхов Алексiй Васильев

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерхов Флор Алексеев

Отец ребёнка: Стерхов Алексiй Васильев

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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