Злыгостева (Стерхова) Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1835
Рождение ребёнка
29.09.1841
Дочь: Устина Алексеева
Отец ребёнка: Стерхов Алексiй Васильев
Рождение ребёнка
04.08.1852
Дочь: Евдокiя Алексеева
Отец ребёнка: Стерхов Алексiй Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стерхов Алексiй Васильев
Смерть
Неизвестно