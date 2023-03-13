Еремеева Агрофена Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Еремѣевъ Григорій
Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.08.1852
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.12.1854
Сын: Еремеевъ Аполлоний
Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильевъ Иванъ