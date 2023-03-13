Еремеева Агрофена Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Агрофена Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Еремѣевъ Григорій

Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1852

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1854

Сын: Еремеевъ Аполлоний

Отец ребёнка: Васильевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевъ Иванъ

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