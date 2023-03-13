Васильевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Васильевъ Еремей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Еремѣевъ Григорій
Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова
Рождение ребёнка
21.08.1852
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова
Рождение ребёнка
09.12.1854
Сын: Еремеевъ Аполлоний
Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова
Бракосочетание
Неизвестно