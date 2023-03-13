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Васильевъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Васильевъ Еремей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Еремѣевъ Григорій

Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1852

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1854

Сын: Еремеевъ Аполлоний

Мать ребёнка: Еремеева Агрофена Родионова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Агрофена Родионова

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