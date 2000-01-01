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Денисов Павел Феофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1904

Дата смерти

27.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1926

Сын: Денисов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Денисова Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.1926

Сын: Денисов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Денисова Марфа Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Марфа Николаевна

Смерть
27.03.1983
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