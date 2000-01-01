Денисов Павел Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1904
Дата смерти27.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1926
Сын: Денисов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Денисова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1926
Сын: Денисов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Денисова Марфа Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1983