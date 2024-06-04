Жданова (Ступицкая) Анна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Ступицкая) Анна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

07.06.1842

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Ступецкой Кузьма Яковлев

Мать: Ступецкая Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Иван Минеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Жданова) Настасья Иванова

Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Жданова) Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Жданов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Жданова) Христина Иванова

Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Жданов Григорий Иванов (Яковлев)

Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
07.06.1842
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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