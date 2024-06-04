Жданова (Ступицкая) Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти07.06.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Ступецкой Кузьма Яковлев
Мать: Ступецкая Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Иван Минеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Жданова) Настасья Иванова
Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Жданова) Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Жданова) Христина Иванова
Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Жданов Григорий Иванов (Яковлев)
Отец ребёнка: Жданов Иван Минеев
Смерть
07.06.1842
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния