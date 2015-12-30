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Костыря Егор Вячеславович
Костыря Егор Вячеславович
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Место рождения
Мелитополь
Дата рождения
30.12.2015
Пол
Мужской
Отец
Костыря Вячеслав Анатольевич
1978 г.р.
Мать
Костыря (Полтавченко) Татьяна Владимировна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2015
Отец:
Костыря Вячеслав Анатольевич
Мать:
Костыря Татьяна Владимировна
Мелитополь
Место жительства
С 2015
Мелитополь
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