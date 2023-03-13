Грошева Агафья Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти21.05.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Грошевъ Дорофей
Отец ребёнка: Грошевъ Андрей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Грошевъ Степанъ
Отец ребёнка: Грошевъ Андрей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Грошевъ Семенъ
Отец ребёнка: Грошевъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Грошева Агафья
Отец ребёнка: Грошевъ Андрей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Грошева Матрена
Отец ребёнка: Грошевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грошевъ Андрей
Смерть
21.05.1812