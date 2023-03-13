Грошева Агафья Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошева Агафья Потапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

21.05.1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Грошевъ Дорофей

Отец ребёнка: Грошевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Грошевъ Степанъ

Отец ребёнка: Грошевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Грошевъ Семенъ

Отец ребёнка: Грошевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Грошева Агафья

Отец ребёнка: Грошевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Грошева Матрена

Отец ребёнка: Грошевъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошевъ Андрей

Смерть
21.05.1812
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