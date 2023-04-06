Девкина (Анохина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевкина (Анохина) Анастасия Яковлевна

Девкина (Анохина) Анастасия Яковлевна

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1845

Дата смерти

29.08.1901

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Анохин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1865

Муж: Девкин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.10.1866

Сын: Девкин Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.08.1868

Дочь: Подпорина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.04.1870

Дочь: Галкина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Евдокимова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Попова Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Девкин Адриан Григорьевич

Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close