Девкина (Анохина) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти29.08.1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Анохин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1865
Рождение ребёнка
04.10.1866
Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.08.1868
Дочь: Подпорина Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.04.1870
Дочь: Галкина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Евдокимова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Попова Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.08.1883
Сын: Девкин Адриан Григорьевич
Отец ребёнка: Девкин Григорий Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1901