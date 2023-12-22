Антонова Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2010

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010

Отец: Антонов Дмитрий Михайлович

Мать: Наталья

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