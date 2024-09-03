Самоловова (Софонова) Феодосия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Софонова) Феодосия Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Антоний Иванов

Рождение ребёнка
08.11.1876

Сын: Самоловов Василий Антоньев

Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов

Рождение ребёнка
13.01.1878

Дочь: Толстогузова (Самоловова) Нина Антоньевна

Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов

Рождение ребёнка
31.03.1885

Дочь: Филипова (Самоловова) Мария Антоньевна

Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов

Рождение ребёнка
20.12.1891

Сын: Самоловов Стефан Антоньев

Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов

Рождение ребёнка
22.10.1893

Сын: Самоловов Афонасий Антонович

Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов

Смерть
Неизвестно

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