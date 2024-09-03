Самоловова (Софонова) Феодосия Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1876
Сын: Самоловов Василий Антоньев
Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов
Рождение ребёнка
13.01.1878
Дочь: Толстогузова (Самоловова) Нина Антоньевна
Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов
Рождение ребёнка
31.03.1885
Дочь: Филипова (Самоловова) Мария Антоньевна
Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1891
Сын: Самоловов Стефан Антоньев
Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов
Рождение ребёнка
22.10.1893
Сын: Самоловов Афонасий Антонович
Отец ребёнка: Самоловов Антоний Иванов
Смерть
Неизвестно