Григорий Сафронов
Место рожденияд.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1737
Дата смерти09.02.1809
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Фадей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775
Сын: Елисей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Сын: Емельян Григорьев
Мать ребёнка: не указана
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.02.1809
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.