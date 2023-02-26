Григорий Сафронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Сафронов

Григорий Сафронов

avatar

Место рождения

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1737

Дата смерти

09.02.1809

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Фадей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Елисей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776

Сын: Емельян Григорьев

Мать ребёнка: не указана

д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.02.1809
д.Мокрая Лощина Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close