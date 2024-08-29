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Василий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Меховых Иван Петрович

Мать: Меховых (Комарова) Анна Ерофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Парфенова) Фотинья Михеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-94л
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордей Васильевич

Мать ребёнка: (Парфенова) Фотинья Михеевна

ГАСО, 179-1-213-93об
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: (Парфенова) Фотинья Михеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-94л
Смерть
1852
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-93об

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