Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
ГАСО, рев1834, 57об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-94л
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордей Васильевич
Мать ребёнка: (Парфенова) Фотинья Михеевна
ГАСО, 179-1-213-93об
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: (Парфенова) Фотинья Михеевна
ГАСО, 179-1-213-94л
Смерть
1852
ГАСО, 179-1-213-93об