Устинов Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Александр Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.09.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.2021

Сын: Устинов Святослав Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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