Устинов Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.09.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.2021
Сын: Устинов Святослав Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности